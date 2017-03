دبنگ خان اکشے سے متعلق اپنے اعلان پر قائم

ممبئی(آن لائن نیوز اردو پاور) سلمان خان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ ایک بار کسی سے وعدہ کرلیں تو پھر وہ اسے پورا کرکے ہی دم لیتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے بالی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار کو اپنی فلم میں ہیرو کے طور پر لینے کے اعلان میں۔ اس سلسلے میں فلم نگری میں گردش کررہی افواہوں پر انہوں نے اپنے مداحوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے۔

سلمان خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے مداحوں سے کہا کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں بلکہ ان کی بات مانیں اور ’’ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کردی تو پھر… میں اکشے کمار کے ساتھ بالکل فلم کررہا ہوں۔‘‘

Follow

Salman Khan ✔ @BeingSalmanKhan

Don’t follow rumors . follow me . ek baar jo maine commitment kar di toh phir…… vry much doing film with @akshaykumar

10:08 AM – 12 Mar 2017

5,308 5,308 Retweets 27,784 27,784 likes

اس سال شروع میں سلمان خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ پروڈیوسر کرن جوہر ایک فلم میں اکشے کمار کے ساتھ بطور معاون اداکار جلوہ گر ہوں گے۔ سلمان خان کا کہنا تھا اگرچہ ابھی تک اس فلم کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن اکشے کمار اس کے ہیرو ہوں گے جبکہ کرن جوہر کے ساتھ وہ خود بھی اس فلم کے شریک پروڈیوسر ہوں گے جبکہ یہ 2018 میں ریلیز کی جائے گی۔

اس فلم کےلیے بطور ڈائریکٹر انوراگ سنگھ کا نام سامنے آیا ہے جو اس سے پہلے ’رقیب‘ اور ’جٹ اینڈ جولیٹ‘ جیسی فلمیں بناچکے ہیں۔