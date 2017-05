ارجن نے رنویر کو ’’ہاف گرل فرینڈ‘‘ قرار دے دیا

ممبئی(آن لائن نیوزاردوپاور) بالی ووڈ کے نوجوان اداکار ارجن کپور نے اپنے قریبی دوست رنویر سنگھ کو ’’ہاف گرل فرینڈ‘‘ قرار دے دیا۔

ارجن کپور اور رنویر سنگھ کے درمیان گہری دوستی ہے اور دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ اداکاری کے جوہر بھی دکھائے ہیں جب کہ دونوں اسٹار ایک دوسرے کی فلموں کی تشہیربھی کرتے رہتے ہیں لیکن اب ارجن کپور نے رنویر کو دوست سے بھی زیادہ کا قریبی قرار دے کرحیران کردیا۔

اداکار ارجن کپور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ میں نئی آنے والی فلم ’’ہاف گرل فرینڈ‘‘ کے ڈائیلاگ ’’کو اسٹار سے زیادہ اور لور سے تھوڑا کم‘‘ بول کر اپنے دوست رنویرسنگھ کو اپنی ’’ہاف گرل فرینڈ‘‘ کے طور پر متعارف کرایا جس پر انہوں نے پر جوش انداز میں ارجن کو گلے لگایا اور ساتھ ہی کھڑی اداکارہ شردھا کپور کو ’’کل موہی‘‘ قرار دیا جس پر وہ شرماتے ہوئے دوسری جانب نکل گئیں۔

Follow

Madhav Jha ✔ @arjunk26

Co-star Se zyada… Lover Se Thoda Kam @RanveerOfficial .. My #HalfGirlfriend

Now tell me about your #HalfRelationship

10:31 PM – 14 May 2017

573 573 Retweets 2,724 2,724 likes

دوسری جانب بالی ووڈ اسٹار رنویرسنگھ، ارجن کپور اور شردھا کپور کی جانب سے مزاح سے بھرپور ویڈیو بھی نئی آنے والی فلم’’ہاف گرل فرینڈ‘‘ کی تشہیری مہم کا حصہ ہیں جسے مداحوں نے بھی بے حد پسند کیا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ ارجن کپور اور شردھا کپور کی فلم ’’ہاف گرل فرینڈ‘‘ 19 مئی کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔