شاہ رخ اور انوشکا پان کھانے بنارس جا پہنچے

ممبئی:(آن لائن نیوزاردو پاور) بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان اور انوشکا شرما اپنی نئی فلم کی تشہیری مہم کے سلسلے میں پان کھانے بنارس پہنچ گئے۔

بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان اپنی نئی آنے والی فلم ’’جب ہیری میٹ سیجل‘‘ کے حوالے سے کافی سنجیدہ ہیں اور فلم کی تشہیر کے لیے بھی کئی جتن کرنے میں مصروف ہیں، فلم کی تشہیر کے لیے شاہ رخ کبھی دبئی میں ہوتے ہیں تو کبھی بھارت کے مختلف شہروں کے دورہ پر تاہم گزشتہ روز شاہ رخ نے فلم کی تشہیر کے لیے انوکھا انداز اپنایا اور بنارس پان کھانے پہنچ گئے۔

Shah Rukh Khan ✔ @iamsrk

Harry, Sejal & Imtiaz had a great time in Varanasi… thank u all for coming & big thanks to @ManojTiwariMP #JHMSInVaranasi

6:44 AM – Jul 31, 2017

شاہ رخ خان، انوشکا شرما اور فلم کے ہدایت کار امتیاز علی گزشتہ روز فلم کی تشہیر کے لیے بنارس پہنچے جہاں راستے میں شاہ رخ ایک دکان پر پان کھانے کے لیے رک گئے، تھوڑی دیر میں ہی دکان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکھٹا ہوگیا، دکان پر کھڑے ہوکر شاہ رخ خان اور انوشکا شرما نے میٹھا پان بھی کھایا جب کہ شاہ رخ خان نے پان کھانے کی تصویریں ٹوئٹر پر بھی شئیر کی ہیں۔

واضح رہے کہ ’’جب ہیری میٹ سیجل‘‘ میں شاہ رخ خان خان گائیڈ جب کہ انوشکا گجراتی لڑکی کا کردار ادا کررہی ہیں جب کہ فلم 4 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔