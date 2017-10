نیویارک: معروف امریکی ٹیلی کام کمپنی کے ایک ملازم نے ممکنہ طور پر دنیا کے پہلے ’’5 جی‘‘ اسمارٹ فون کی تصویر لیک کردی۔

پاکستان میں 5 جی ٹیکنالوجی کا اعلان ہوتے ہی صارفین کو اس کے حصول کا شدت سے انتظار ہے اور آج کل یہ بحث چھڑی ہے کہ کب انٹرنیٹ کی تیز ترین سروس دستیاب ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2019 میں 5جی کی کچھ خصوصیات مرحلہ وار منظر عام پر آنا شروع ہوجائیں گی اور 2020 تک 5جی اسمارٹ فونز مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق موبائل فونز اور ٹیلی کمیونی کیشن کے حوالے معروف امریکی کمپنی ’’کوالکوم‘‘ کے ہینا نامی ایک ملازم نے ٹوئٹر پر 5 جی ٹیکنالوجی والے اسمارٹ فون کی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ مجھے یقین نہیں آرہا ہے کہ دنیا کا پہلا 5 جی اسمارٹ فون میرے ہاتھ میں ہے۔

Hard to believe that I have the world’s first 5G smartphone in my hand! 😁 pic.twitter.com/b180MawEyT

— Sherif Hanna 📶 (@sherifhanna) October 25, 2017

ماہرین کا کہنا ہے کہ مذکورہ تصویر دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ فون ’’5 جی‘‘ کی آزمائش کےلیے بنایا گیا ہے اور تجرباتی مراحل سے گزارنے کے بعد اسے مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ ممکنہ طور پراس فون میں فرنٹ اور بیک کیمرے کے ساتھ ساتھ ڈبل فلیش کی سہولت بھی ہوگی جب کہ یہ 3 جی اور 4 جی کو بھی سپورٹ کرے گا۔

واضح رہے کہ دنیا بھر کی سیلولر اور موبائل فون کمپنیاں ’’5 جی‘‘ ٹیکنالوجی پر کام کررہی ہیں اور ماہرین کا دعوی ہے کہ 2020 تک 5 جی موبائل نیٹ ورک آجائیں گے۔