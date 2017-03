سنجے دت کی عامر خان کیلیے قربانی

ممبئی(آن لائن نیوز اردو پاور) بالی ووڈ اسٹار سنجے دت نے اپنے قریبی دوست عامر خان سے باکس آفس پر تصادم سے بچنے کے لیے فلم ’’بھومی‘‘ کی نمائش آگے بڑھادی۔

بالی ووڈ کے بڑے ستارے فلم ’’رئیس‘‘ اور’’قابل‘‘ کے باکس آفس پر تصادم کے بعد خوفزدہ ہوگئے ہیں اورفلموں کی زیادہ سے زیادہ کمائی کے لیے کسی بڑی فلم کے ٹکراؤ سے گریز کرنے لگے ہیں لیکن اب سنجو بابا نے بھی فلم کی نمائش بڑھادی ہے۔

سنجے دت جیل سے رہائی کے بعد فلمی دنیا میں واپسی ’’بھومی‘‘ سے کررہے ہیں جس کی شوٹنگ بھی جاری ہے اور فلم کو 4 اگست کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا لیکن اسی روز عامر خان کی فلم ’’سیکرٹ سپر اسٹار‘‘ بھی نمائش کے لیے پیش کی جانی ہے اور دونوں فلموں کے درمیان باکس آفس پر تصادم کا امکان تھا جس پر سنجے دت نے اپنی فلم کی نمائش کی تاریخ آگے بڑھادی ہے۔

#NewsBreak: Sanjay Dutt’s #Bhoomi was to release on the same date as Aamir Khan’s #SecretSuperstar: 4 Aug 2017… Clash averted… contd.

1:18 AM – 24 Mar 2017

بالی ووڈ اسٹار سنجے دت کا کہنا تھا کہ میرے لیے باکس آفس کی جنگ سے زیادہ دوستی اہم اور ضروری ہے لہٰذا فلم کی نمائش کی نئی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔

#Bhoomi will now release on another date. Friendship important, not BO war, feels Sanju. #Bhoomi new release date will be announced shortly.

1:18 AM – 24 Mar 2017

واضح رہے کہ سنجے دت اور عامر خان نے فلم ’’پی کے‘‘میں ایک ساتھ اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔