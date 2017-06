قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وزیراعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے، عمران خان

بنی گالہ(آن لائن نیوزاردو پاور) پاکستان تحریک انصاف کے چیر مین عمران خان نے قوم کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ پہلی بار وزیراعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر پاکستان تحریک انصاف کے چیر مین عمران خان کا ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ قوم کو مبارک باد دیتا ہوں، پہلی بار وزیراعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے۔

Follow

Imran Khan ✔ @ImranKhanPTI

Congratulations to the nation as for the first time a serving PM brought under Rule of Law & summoned before JIT.

11:09 AM – 11 Jun 2017

2,910 2,910 Retweets 6,917 6,917 likes

Twitter Ads info and privacy

عمران خان نے کہا کہ جے آئی ٹی کے اراکین وزیراعظم کے ماتحت ہیں لہذا تحقیقات جاری رہنے تک وزیراعظم کو مستعفی ہوجانا چاہیے جب کہ نواز شریف خود اُس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی سے دوران تفتیش استعفی مانگتے تھے۔

Follow

Imran Khan ✔ @ImranKhanPTI

Critical that PM Sharif resign while investigation is ongoing bec orgs represented in JIT subordinate to PM. Major contradiction. https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/873965396369342464 …

11:12 AM – 11 Jun 2017

1,601 1,601 Retweets 3,300 3,300 likes