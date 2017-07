حال ہی میں منگنی کرنے والی ارمینا خان پہلے سے شادی شدہ ہیں؟

حال ہی میں اپنے قریبی دوست کے ساتھ منگنی کے بندھن میں بندھنے والی خوبرو پاکستانی اداکارہ ارمینا خان نے اپنی شادی کی جھوٹی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی نجی زندگی میں مداخلت بند کی جائے۔

پاکستان شوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ ارمینا خان نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں ان کے منگیتر کیوبا کے ساحل سمندر پر گھٹنوں کے بل جھک کر انہیں شادی کی پیشکش کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ ارمینا نے اس تصویر کے ساتھ لکھا ہے کہ میرے دوست نے گھٹنوں کے بل جھک کر مجھ سے شادی کیلئے پوچھا اور میں نے ’’ہاں‘‘ کر دی۔

یہ خبر سن کر جہاں ان کے مداح خوشی سے نہال ہو گئے وہیں اس خبر نے ہزاروں لوگوں کے دل توڑ دئیے کہ پاکستان کی حسین ترین اداکارہ اب کسی اور کی ہو چکی ہیں تاہم کہانی میں ٹوئسٹ اس وقت آیا جب ایک شخص نے یہ اعلان کیا کہ ارمینا منگنی کیسے کر سکتی ہیں وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔

18 Jul

Meera Irtaza @TheMeeraJee

Congratulations @ArmeenaRK – you are beautiful & may Allah always shower His blessings on you. Aameen https://twitter.com/hello_pak/status/887198067014995969 …

Follow

Nafsul Mutmainnah @shaziya2004

She is already married by the way.

1:17 PM – 19 Jul 2017

Retweets likes

Twitter Ads info and privacy

دوسری شادی کی خبر سن کر میڈیا سمیت ارمینا خان بھی ہکا بکا رہ گئیں اور ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیا واقعی میری شادی ہوچکی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو مجھے میری شادی کی تصاویر بھیجی جائیں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ شادی کے دن میں کیسی لگ رہی تھی۔

Follow

hArmeena Kan @ArmeenaRK

Am I? Kindly send me the pictures of my wedding pls. I wanna know how I looked https://twitter.com/shaziya2004/status/887768255775088640 …

1:24 PM – 19 Jul 2017

2 2 Retweets 131 131 likes

Twitter Ads info and privacy

ارمینا نے مذاق ہی مذاق میں شادی کی جھوٹی افواہ پھیلانے والے شخص کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ’’کیڑے‘‘ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو اردو میں ’’کیڑے‘‘ کا مطلب نہیں سمجھتے ان کیلئے عرض ہے کہ کیڑے سے میری مراد ایک ایسے جاندار کی ہے جو انسانی جسم میں رہتا ہےاور مسلسل اُس انسان کو کسی دوسرے کی زندگی میں مداخلت کرنے پراکساتا رہتا ہے۔

واضح رہے کہ ارمیناخان بہت کم عرصے میں پاکستانی شوبز انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں انہوں نے فلم ’’جاناں‘‘ اور ’’بن روئے‘‘ کے علاوہ متعدد ٹی وی سیریلز میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔