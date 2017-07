میں نے احتساب کے لیے خود کو قوم کے سامنے پیش کر دیا، عمران خان

بنی گالہ(آن لائن نیوز اردو پاور) پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ میں نے احتساب کے لیے خود کو قوم کے سامنے پیش کر دیا جب کہ احتساب کے اسی عمل نےشریف خاندان کے مالیاتی جرائم بے نقاب کیے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر چیرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ شریف خاندان اور ان کے ملازمین کےالزامات پر ان کا شکر گزار ہوں، انہیں الزامات کی بدولت میں نے اپنا 40 سالہ مالیاتی ریکارڈ نکالا۔

I want to thank Sharifs & their lackeys for their false accusations ag me which allowed me to dig out my 40-yr financial records

عمران خان کا کہنا تھا کہ شریف خاندان قوم کےسامنے بے نقاب ہو چکاہے، میں نے احتساب کے لیے خود کو قوم کے سامنے پیش کر دیا جب کہ احتساب کے اسی عمل نےشریف خاندان کے مالیاتی جرائم بے نقاب کیے۔

And thereby present myself for accountability before the nation. The same accountability process has exposed Sharif clan’s financial crimes https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/889730689624670208 …

